Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:36 TSİ- Belediyeler G: Bugün 09:37 TSİ

Altındağ Belediyesi’nden 5 bin çocuğa bayram hediyesi

Altındağ Belediyesi’nden çocuklara bayram sürprizi… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağlı 5 bin çocuğa yapboz hediye edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi’nden çocuklara bayram sürprizi… Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağlı 5 bin çocuğa yapboz hediye edildi.

Altındağ Belediyesi bu bayram da çocuklara bayram sevinci yaşatmayı ihmal etmedi. Altındağ'da ikamet eden 4-6 yaş arası 5 bin çocuk, yapboz sevinci yaşadı. Minikleri yapbozla sevindiren Altındağ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklerden tam not aldı. 

“BAYRAM SEVİNÇLERİ EKSİK OLMASIN”

Koronavirüs tedbirleri süresince Altındağlı çocukların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı çocuklarımızın evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli... Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler ürettik. Bu çözümleri hemen hayata geçirdik. Çocuklarımıza rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı hediye ettik. Şimdi de bayram öncesi hediyeleri eksik olmasın diye, çocuklarımıza Ankara Kalesi temalı yapboz dağıtımı yaptık” dedi.

Başkan Balcı, “Bayram en çok çocukları sevindirir. Bayram demek, çocukların yüzünün gülmesi demek… Bayram onların yüzü gülünce güzel… Yüzlerini güldürebildiysek, bir bayram sevinci yaşatabildiysek ne mutlu bize…” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Taşdelen’den Ramazan Bayramı Mesajı mask
Başkan Taşdelen’den Ramazan Bayramı Mesajı
Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide… mask
Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide…
Sincan bayrama hazır mask
Sincan bayrama hazır
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Sincan Belediyesi halk sağlığı için seferber oluyor mask
Sincan Belediyesi halk sağlığı için seferber oluyor
Yenimahalle'de bayram seferberliği mask
Yenimahalle'de bayram seferberliği
Başkan Köse’den çalışanlara çifte bayram mask
Başkan Köse’den çalışanlara çifte bayram
Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz'' mask
Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz''
“Halk Kart” yeni sahiplerine ulaştı mask
“Halk Kart” yeni sahiplerine ulaştı
Büyükşehir’den endemik bitkiler için farkındalık atağı mask
Büyükşehir’den endemik bitkiler için farkındalık atağı

Bugün 09:36 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yenimahalle'de bayram seferberliği mask
Yenimahalle'de bayram seferberliği
Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz'' mask
Başkan Altınok: ''Atık yağları topluyor, doğamızı koruyoruz''
Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi mask
Başkan Şimşek bayram müjdesi verdi
Başkan Demirel'den sürpriz doğum günü mask
Başkan Demirel'den sürpriz doğum günü
Mamak'ta haşere mücadelesi devam ediyor mask
Mamak'ta haşere mücadelesi devam ediyor
İşçilikten Belediye Başkanlığına mask
İşçilikten Belediye Başkanlığına
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri düştü! İşçi Çıkaracak mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri düştü! İşçi Çıkaracak
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım'' mask
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''

GALERİ

Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında mask
Ankara'da Büyükşehir bayramda görev başında
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL