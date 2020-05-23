Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan Bayramı mesajı

Yaşar, “Ülkemiz, ekonomik sıkıntılarımızın üzerine bir de Koronavirüs sebebiyle sıkıntılı ve sancılı bir süreçten geçiyor. Yaşadığımız tüm sıkıntılar bir an evvel iç barışı, huzuru, birlik ve beraberliğimizi yeniden tesis etmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Dini ve milli bayramlarımız bunun için birer fırsattır.

Bayramlarımız sevgi, dostluk, kardeşlik, barış ve hoşgörü duygularının pekiştiği günlerdir. Bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan’ı karşılayarak huzur, birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Pandemi nedeniyle Aynı sofralarda oturamadık belki ama gönüllerimiz birlik içinde oldu. Dayanışmanın yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadık.” dedi.

Evlerde yalnız, kalben birlikteyiz

“Ramazan’ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu bayramdır. Bayramlar, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır. Ancak her şeyin başı sağlık.

Bu bayramda sokağa çıkma yasağına ve tedbirlere uyacak, sevdiklerimizden biraz daha uzak kalacağız. Bu süreçte evlerimizde yalnızız ancak kalben hep birlikteyiz.İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıkla nice bayramlarda buluşacağız. Bu vesile ile milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.