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Başkan Altınok: ''Mezarlıklarımız bayram sonrasındaki ziyaretlere hazır''

Keçiören Belediyesi, Ramazan bayramı öncesinde ilçede bulunan mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediyesi, Ramazan bayramı öncesinde ilçede bulunan mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması yaptı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Arife gününde ve bayram boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıklarımız ziyaret edilemeyecek. Ancak mezarlıklarımızdaki rutin temizlik çalışmalarımızı daha detaylı yaparak bayram sonrasında kabir ziyaretinde bulunacak olan vatandaşımıza daha temiz bir ortam oluşturduk” dedi.

Koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle arife günü ve bayram boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu kabir ziyaretlerini bayram sonrasına bıraktı. Bu kapsamda vatandaşın yoğun olarak ziyaret etmesi beklenen mezarlıklarda Keçiören Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışması yürütüldü.  

OTLAR BİÇİLDİ, ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI

Başkan Turgut Altınok, mezarlıklardaki temizlik çalışmaları kapsamında otların biçildiğini ve etraftaki çöplerin toplanarak çevre temizliği çalışmalarının detaylı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Altınok, yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra mezarlıkların vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

“EBEDİ MEKÂNLARIMIZA ÖZEN GÖSTERMELİYİZ”

Mezarlıkların sadece özel günlere özel değil, yıl boyunca temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Altınok, şunları değerlendirmeyi yaptı:

“Evlerimizde yaptığımız temizlikler ne kadar özenliyse, belediyemizin temizlik konusunda caddelerimize, sokaklarımıza, parklarımıza karşı gösterdiği hassasiyet nasıl bir gereklilikse, saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekânlarının da aynı şekilde büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Bu kapsamda biz Mezarlıklarımızı sadece bayramlara özel değil yılın 12 ayı temizleyerek hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımıza saygımızı gösteriyoruz. Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Allah, ebediyete intikal eden bütün kullara rahmet eylesin.” dedi.
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Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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