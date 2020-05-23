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Başkan Çetin'den bayram öncesi gazilere ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı öncesinde gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Elif Duman
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Vatanları için göğsünü siper eden gazilerin tek tek kapısını çalan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı öncesi pandemi nedeni ile evlerinde kendilerini izole eden gazi ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Her fırsatta Şehit ve Gazi ailelerini ziyaret etmeye özen gösteren Başkan Ertuğrul Çetin’i karşılarında gören gazi ve gazi yakınları, büyük bir mutluluk yaşadı. Kontrollü Sosyal Hayat kuralları çerçevesinde evlere girmeyen Çetin, ailelerle kapı önünde sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

‘‘Aziz milletimiz okuyan değil tarih yazan taraf olmuştur’’

Türk milletinin geçmişinin zaferlerle dolu olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geçmişe baktığımızda aziz milletimiz okuyan değil tarih yazan taraf olmuştur. Gazilerimiz, milletin bekası için Malazgirt’te, Çanakkale’de, 15 Temmuz’da canlarını hiçe sayarak göğüslerini vatana siper etmişlerdir. Gazilerimizin haklarını asla ödeyemeyiz. Onları her fırsatta ziyaret ediyor, yalnız bırakmıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile ebedi hayata göç eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.’’ dedi.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını belirten gazi ve gazi yakınları, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e ve eşine teşekkür ettiler.
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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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