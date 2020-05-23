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Bakan Soylu Ankara'da Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin konuğu oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mamak Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her hafta özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin konuğu oldu.

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BAKAN SOYLU MUSIKI MUALLIM MEKTEBI SOHBETLERININ KONUĞU OLDU

RAMAZANIN SON KONUĞU BAKAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mamak Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her hafta özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin konuğu oldu. Moderatörlüğünü Serdar Tuncerin yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda Bakan Soylu gündeme dair açıklamalarının yanı sıra anılarını da anlattı. Sohbet esnasında özellikle şehit ailelerinin hatıralarını paylaşırken zaman zaman duygulanan Soylu Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin kendisine iyi geldiğini belirterek Çok kıymetli oldu dinlendim dedi.

BENIM IÇIN RAMAZAN İSTANBULDUR

Bu Ramazan Ayının geçtiğimiz Ramazan aylarına göre daha mahzun geçtiğini belirten Soylu hem pandemi süreci hem de ibadetler açısından bu çok şanslı olunmadığını belirtti. Soylu Daha evvelki Ramazanlarda daha yoğundu. Bu Ramazan kendimiz adına yaşadıklarımız adına ibadet adına çok şanslı diyemeyeceğim.

Beni bağışlasınlar ama benim için Ramazan İstanbuldur.Süleymaniyesiz geçen bir Ramazan Sultan Ahmetsiz geçen bir Ramazan Fatihin koşuşturmacası içinde geçen onsuz bir Ramazan Eyüp Sultanın mahzunluğu içinde geçen bir Ramazan daha sayabileceğim beklide onlarca yüzlerce özelliği yaşayamadık. Birazda pandemiyle ilgili alınan kararlar tedbirler takibi bunlarla ilgili eksiklik olmaması için  ortaya koyduğumuz tititzlik. Çok isterdim bu ramazan ayında Kuranı Kerimin sayfaları arasında kaybolup gitmeyi çok isterdim.

Ramazanın sonunda belki bir iç acısı olarak söylüyorum. Büyük bir sınavdayız. Bu sınavı hep birlikte yaşıyoruz..Orucumuzu tuttuk ibadetimizi yaptık ama Ramazanın bizi dinlendirme haline sevdalanamadık dedi.

BABAMIN KANINI YERDE BIRAKMA SÜLEYMAN AMCA

Programda özellikle şehit aileleriyle yaşadığı anıları da paylaşan Soylu Benim arka odamda dolap gibi vitrin gibi bir şey var. Şehit ailelerinden gelen mektuplar her gittğimiz cenazeden fotoğraflar var.

Beni en çok etkileyen 7-8 yaşlarında bir çocuğun kendi el yazısıyla yazdığı mektuptu. babamı çok özlüyorum onun kanını yerde bırakma Süleyman Amca  dedi. Günün yirmi dört saati etkileniyoruz. Biz bunu hissetmek zorundayız dedi.

TAYYIP ERDOĞAN ILE ÇALIŞMAK BENIM IÇIN ŞEREFTIR

Siyasetin zorluğundan da bahseden İçişleri Bakanı Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümenin kendisi için önemine değinerek Siyaset zemini zordur. Hesabi bir zemindir.Nasıl ifade ederseniz edin anlatamazsınız.

Tayyip Erdoğan ile çalışmak benim için şereftir. Onun başarısı için dua etmek de benim için şereftir.Ben kendimi böyle kodladım. Şahsıyla ilgili bir iddianın da sahibi değilim. Tayyip Erdoğan bu ülkeye çok büyük şeyler kazandırdı dedi. Programa teşriflerinden dolayı Bakan Soyluya teşekkür eden Başkan Köse de Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz.

Her zamanki gibi belki bir araya gelemiyor aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Cenab-ı Allahtan bizleri birlik berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramına kavuşturmasını niyaz ediyorum. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum diye konuştu.

Bugün 13:58 TSİ - Belediyeler

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