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​Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek:"Birlikte Yan Yana Geçireceğimiz Niye Bayramlara"

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ramazan Bayramı’nı Kutladı.Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ramazan Bayramı’nı Kutladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayınladığı mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Salgın süreci sebebiyle bu Ramazan Bayramı’nda sevdiklerimizden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığımızı dile getiren Ramazan Şimşek, şunları söyledi: “Çocuklarımızın neşesi, büyüklerimizin duası ile anlamlanan Ramazan Bayramımızı, salgın sebebiyle ayrı geçirmek durumunda kaldık.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması kararına hepinizin uyacağını biliyorum. Bu günler geride kalacak ve biz sevdiklerimize doyasıya sarılabileceğimiz, kalabalık sofralarda yeniden buluşacağımız günler yaşayacağız.

Bayramlar, çocukların sevindirildiği, büyüklerin ziyaret edildiği, kardeşlik duygusunun pekiştirildiği, sosyal dayanışmanın yaşandığı önemli günlerdir. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, başta ' sağlık' olmak üzere mutluluk bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bu süreçte fedakârca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere; tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum.”

Bugün 14:09 TSİ - Belediyeler

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