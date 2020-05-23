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Ankara'da Baraj inşaatında iş makinesi operatörü heyelan altında kaldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde baraj inşaatında çalışırken oluşan heyelanın altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşılmaya çalışılıyor.
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Baraj inşaatında çalışan iş makinesi operatörü heyelan altında kaldı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde baraj inşaatında çalışırken oluşan heyelanın altında kalan iş makinesi operatörüne ulaşılmaya çalışılıyor.

Sakarya Irmağı üzerinde Mahmutlar Mahallesi mevkisinde süren baraj inşaatında İrfan Börtü'nün (35) iş makinesi ile çalışma yaptığı sırada toprak kayması oluştu.

Heyelan altında kalan Börtü'yü çıkarmak için çalışma başlatıldı.

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