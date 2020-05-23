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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları Ankara'da 7 hastaya umut oldu

Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 4 saat süren operasyonda gencin akciğeri, karaciğeri, pankreası, iki böbreği ve iki korneası alınarak özel araçla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.