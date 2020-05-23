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Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları Ankara'da 7 hastaya umut oldu

Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 4 saat süren operasyonda gencin akciğeri, karaciğeri, pankreası, iki böbreği ve iki korneası alınarak özel araçla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.
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Nevşehir'de kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki gencin organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu. Hafta başında Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.Ç'nin müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, gencin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu.

Nevşehir'de beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 7 hastaya umut oldu

Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 4 saat süren operasyonda gencin akciğeri, karaciğeri, pankreası, iki böbreği ve iki korneası alınarak özel araçla Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Organlar, 7 hastaya nakledilecek. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için yaşam umudu olduğunu vurguladı.

Ünlübay, 7 hastayı yeniden hayata bağlayan M.Ç'nin ailesiyle görüşerek başsağlığı diledi ve teşekkürlerini iletti.

Bugün 21:29 TSİ Ankara- Sağlık

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