Ankara'da Havalar Isınıyor? 24 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak?

Yurdumuzda etkili olan soğuk hava dalgası bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetti. Bayram öncesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına bayramda hafifleyecek. Ankara'da bugün önceki günlere göre havalar 4-5 derece ısınıyor.

Son günler Ankara'da hava sıcaklıkları 13-14-15 derecelerde seyrederken Bayramdan itibaren 4-5 derece artıyor. Ankara bayramda ısınıyor. İşte Ankara'da 5 günlük hava durumu...

24 Mayıs 2020 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 20,

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü hafif yağmurlu, sıcaklık 21,

26 Mayıs 2020 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 22,

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 18.