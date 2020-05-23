Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:21 TSİ- Yaşam G: Bugün 00:02 TSİ

Ankara'da Havalar Isınıyor? 24 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Ramazan bayramı hava durumunu açıkladı. Bayram öncesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına bayramda da hafifleyecek. Ankara'da bugün havalar ısınıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yurdumuzda etkili olan soğuk hava dalgası bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetti.  Bayram öncesi başlayan şiddetli yağış ve fırtına bayramda hafifleyecek. Ankara'da bugün önceki günlere göre havalar 4-5 derece  ısınıyor.

Son günler Ankara'da hava sıcaklıkları 13-14-15 derecelerde seyrederken Bayramdan itibaren 4-5 derece artıyor. Ankara bayramda ısınıyor. İşte Ankara'da 5 günlük hava durumu...

24 Mayıs 2020 Pazar günü az bulutlu, sıcaklık 20,

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü hafif yağmurlu, sıcaklık 21,

26 Mayıs 2020 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 22,

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 18.

Dün 23:21 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi mask
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi
Ankara'da Hava Nasıl Olacak? 23 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak? mask
Ankara'da Hava Nasıl Olacak? 23 Mayıs Bugün Hava Nasıl Olacak?
Dikkat! ​Oruç tutanlara bayram sabahı uyarısı! mask
Dikkat! ​Oruç tutanlara bayram sabahı uyarısı!
Ramazan’da Kilo Aldıysanız Bu Detoks Tam Sizlik! mask
Ramazan’da Kilo Aldıysanız Bu Detoks Tam Sizlik!
Koronavirüse karşı fiziksel ve ruhsal sağlıkları için çok önemli öneriler… mask
Koronavirüse karşı fiziksel ve ruhsal sağlıkları için çok önemli öneriler…
Ankara'da kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi mask
Ankara'da kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Düştü! İşçi Çıkaracak mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Düştü! İşçi Çıkaracak
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra... mask
Son 20 Yılın En Ölümcülü Geliyor! Koronavirüsten Sonra...
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara mask
Son Dakika... Diyanet'ten Bayram Namazı Tavsiyesi Duha Namazı kılın - Ankara
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı! mask
Ankara'da Bugün Hava Nasıl Olacak? Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım'' mask
Korona Şüphelisi İntihara Kalkıştı! ''Derdimi Kimseye Anlatamadım''

GALERİ

Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL