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"Bir Paket Mutluluk" İçin Haydi Sende Oyna

81 ilde başlayacak dev turnuva aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olacaktır.

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Normalleşme süreci ile başlayacağımız Türkiye Ayak Tenisi Turnuvası ön başvuru kayıtları hff.org.tr adresinde açılmıştır. 81 ilde başlayacak dev turnuva aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olacaktır.

Takımlar müsabakalara, kırtasiye, sağlık paketi ( maske, kolonya, dezenfektan, vb…), gıda paketi getirecek; toplanan yardımlar TÜM TAKIMLARIMIZ ve “BİR PAKET MUTLULUK” sosyal yardımlaşma platformu ile beraber yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacaktır. Aynı zamanda hayvan dostlarımıza gelecek her türlü mama da sokak hayvanlarına dağıtılacaktır.

Covid-19 pandemisi sebebi ile 20.000’e yakın halı sahamız aylarca kapalı kalmıştır. Bu süreçte spor yapamayan 10.000.000’dan fazla halı saha sporcusunun spor yapması için, içinde bulunduğumuz şartların bilinci ile hareket edip, sosyal mesafeyi koruyarak tüm halı sahalarda Ayak Tenisi Turnuvası ile sürece başlayacağız.

Ayak Tenisi: belli ölçülerde, file ile ortadan bölünmüş halı saha, salon ve kortlarda, el ve dirsek dışında vücudun her bölgesinin kullanılması ile oynanabilen spor branşıdır. Tekler, çiftler veya üçler şeklinde kategorileri vardır.

Turnuvaya aileler, tüm özel ve tüzel kuruluşlar ve takımını kuran herkes katılabilir. Temas olmadan oynanan bu branşta, kadın erkek aynı takımda olabilir. Aile fertleri arasında kuracağımız aile takımları ile aileler kendi aralarında yarışabilir.

Herkese sosyal mesafeyi koruyarak eğleneceği güzel, zevkli bir spor yaptırmış olacağız. Biz diyoruz ki: Kadın, erkek herkesin rüyası, Ayak Tenisi oynamanın tam sırası.

* Müsabaka tarihleri, halı sahalarda alınacak önlemler ve düzenlemeler, bilim kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın talimatları ile genelge ile bildirildikten sonra açıklanacaktır.

Bugün 23:47 TSİ Ankara- Spor

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