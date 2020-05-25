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Şehit Özel Harekatçı Ahmet Alp Taşdemir’in Adı Afrika’da yaşayacak...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekât polisi 26 yaşındaki Ahmet Alp Taşdemir’in adı Afrika’da yaşıyor.
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Şehit Özel Harekatçı Ahmet Alp Taşdemir’in Adı Afrika’da yaşayacak...

PÖH Kahramanı adına su kuyusu açıldı...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi'nde PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekât polisi 26 yaşındaki Ahmet Alp Taşdemir’in adı Afrika’da yaşıyor.

Deniz Feneri Genç İyilik gönüllüleri ve bağışçılarımızın destekleriyle açılan su kuyusu Somali'de faaliyete geçti.

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, hızlı nüfus artışı, kirlilik ve savaşlar, içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor.

Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kirli su kaynaklı hastalıklar giderek artıyor.

Deniz Feneri Derneği ise dünya üzerinde su sıkıntısı yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında hiç kuşkusuz ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu geliyor.

Bu kapsamda dernek bağışçıları, Somali’de inşa edilen su kuyusuna 2017 Yılında Diyarbakır’da bir hücre evine düzenlenen operasyonda şehit düşen Ahmet Alp Taşdemir’in adını verdi.

“Şehitlerimizin adı her mecrada yaşatılacak”

Konu ile alakalı bağışçıların neden Ahmet Alp Taşdemir’in ismini seçtiklerini açıklayan Genç İyilik Başkanı Ahmet Köse, şunları söyledi:“Nice şehadetler ve kahramanlık öyküleri ile dolu olan tarihimizde, hiç düşünmeden canını bu ülkenin huzuru için feda eden şehit Ahmet Alp Taşdemir ve diğer şehitlerimiz yüzyıllarca hatırlanacak ve her mecrada isimleri yaşatılacaktır. Bağışçılarımız da genç üniversiteli arkadaşlarımızda bu sebepten şehidimizin adını o kuyulara vermeyi tercih ettiler.”

Bu arada oğlunun şehadetini büyük bir vakurla karşılayan baba İbrahim Taşdemir şunları söyledi;

“Ben şehit PÖH Ahmet Alp Taşdemir’in babası İbrahim Taşdemir olarak bu kuyunun açılması için maddi manevi fedakarlıkta bulunan bütün kardeşlerime şükranlarımı sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah hepinizden milletimizden ebedi razı olsun.

Türk milleti âlicenaptır,vefakardır, kadirşinastır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin milletimizden razı olsun.”

Bugün 14:06 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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