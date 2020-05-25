Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:08 TSİ- Ekonomi G: Bugün 22:13 TSİ

On Numara çekildi, rakamlar belli oldu! 2 kişi ikramiye kazandı - Ankara

On Numara çekildi.10 bilen 2 kişi, 140 bin 614'er lira ikramiye kazandı
mask

On Numara oyununun 929. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 140 bin 614 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 70 kişi 2 bin 678 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 999 kişi 188 lira 5'er kuruş, 7 bilen 10 bin 451 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 64 bin 750 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 105 bin 789 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.


Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İzmir'in Bayraklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Bugün 22:08 TSİ Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İşçiye ilave tediyeler bugün yatıyor? Asgari ücretliye ikramiye var mı? mask
İşçiye ilave tediyeler bugün yatıyor? Asgari ücretliye ikramiye var mı?
Müjde: Konya - Karaman hızlı tren yıl sonunda açılıyor mask
Müjde: Konya - Karaman hızlı tren yıl sonunda açılıyor
Konya'da 'Bozkırın güneşi' enerjideki dışa bağımlılığı azaltacak mask
Konya'da 'Bozkırın güneşi' enerjideki dışa bağımlılığı azaltacak
Kozmetik Şirketi Kendi Kargo Şirketini kurdu mask
Kozmetik Şirketi Kendi Kargo Şirketini kurdu
​Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi! mask
​Tügiad Genel Başkanı Merkez Bankası Faiz indirimi değerlendirdi!
Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti mask
Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Yarıya Düştü! İşçi Çıkaracak mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gelirleri Yarıya Düştü! İşçi Çıkaracak
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar mask
Bir aile yol ortasında nakit 1 milyon dolar buldu! Kamyon ile taşıdılar
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi mask
Kırıkkale'de kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası kesildi
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi mask
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi
Ankara'da Camiler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 'cami ve mescit' genelgesi yayınlandı mask
Ankara'da Camiler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı'ndan 'cami ve mescit' genelgesi yayınlandı

GALERİ

Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı mask
Ankaralılar19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL