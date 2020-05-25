Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı

Konya'nın Ahırlı ilçesinde römorklu traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Halil İbrahil Erkul (32) idaresindeki römorklu traktör, Akisse Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Erkul ile römorkunda bulunan Sabriye Erkul (65), Ayşe Erkul (27), Mustafa Erkul (16), Faik Erkul (14), Muhammed Mustafa Erkol (12), Kübra Erkul (10) Güllü Nur Erkul (9) ve Zekiye Sena Kıymat (12) yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz