Şanlıurfa kısıtlamada eve kapandı, ama yeterli olmadı! 3 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 3 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Karaköprü ilçesinin Akbayır Mahallesinde, Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi ile Harran ilçesinin Hz. Yakup Mahallesinde oturan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

3 mahallede tespit edilen 3 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Siverek ilçesinde 6, Haliliye ilçesinde ise 1 binada 14 gün uygulanan karantinanın ise sona erdiği bildirildi.