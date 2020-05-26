İnsanlığın bittiği nokta! Yunanlılar bırakıyor, Türkler kurtarıyor!

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 72 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu sığınmacıyı kurtardı. Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz