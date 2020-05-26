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İnsanlığın bittiği nokta! Yunanlılar bırakıyor, Türkler kurtarıyor!

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 72 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 72 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu sığınmacıyı kurtardı. Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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