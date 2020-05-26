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Sıfır Noktası Ankara: Dünya Başkentleri Bir Araya Geldi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdürürken, bu mücadelesini ileri bir boyuta taşıyarak dünya başkentleriyle paylaşmaya başladı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde 43 başkent COVID-19 salgını için bir araya geldi. Sıfır noktası Başkent Ankara olan ve “sorun küresel, çözüm yerel” ilkesiyle “COVID-19’a Karşı Dünya Başkentleri” adlı bir platformun bulunduğu başkentler, koronavirüsle mücadelede alınan tedbir ve tecrübelerini dayanışma içinde paylaşmaya başladı. Otomatik çeviri ile 102 dilde yayımlanan makaleler “www.capitalsinitiative.org” internet sitesi üzerinden kullanıma açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadelesini etkin bir şekilde sürdürürken, bu mücadelesini ileri bir boyuta taşıyarak dünya başkentleriyle paylaşmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde “COVID-19’a Karşı Dünya Başkentleri Platformu” kuruldu. “ Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti Ankara olarak tüm dünya başkentlerini bir araya getiren ‘COVID-19 Başkentler Dayanışması’ adlı bir platform kurduk. Bu web sitesi COVID-19 salgınına karşı mücadelemizde deneyimlerimizi birbirimizle paylaşabileceğimiz bir mecradır” diyen Başkan Yavaş’ın çağrısıyla Ankara dahil 43 dünya başkenti bu platformda bir araya geldi.

DÜNYANIN BULUŞTUĞU PLATFORMUN SIFIR NOKTASI: ANKARA

“Sorun küresel, çözüm yerel” ilkesiyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, günlük makalelerin paylaşıldığı platformu COVID-19 salgınına karşı yardım önerisinde bulunan ve talep eden şehirler için bir dayanışma aracı haline dönüştürdü.

Sıfır noktası Ankara olan platform sayesinde tüm dünya başkentlerinin salgın süreci ile mücadele yöntemleri, güncel haberler, Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan COVID-19 salgınına ait günlük veriler ve bilgiler paylaşılmaya başladı.

ÇOKLU DİLDE TERCÜME

“COVID-19’a Karşı Dünya Başkentleri” platformunda 30 kişilik bir ekip başkentler ve büyükelçiliklerle irtibat halinde önemli verilere ulaşırken, günlük ortalama 5 bilimsel makalenin paylaşıldığı platformda salgın hastalığa karşı alınacak önlemler otomatik çeviri ile 102 dilde yayınlanır hale geldi.

www.capitalsinitiative.org adresi üzerinden uluslararası medyadan alınan haberlerin yanı sıra uluslararası makalelerin de yer aldığı tüm bilgiler anında Türkçe’ye çevrilirken, çoklu dil desteği sayesinde tüm dünyadan takip kolaylaştı.

DÜNYADA TANINAN ÖRNEK PLATFORM

Sitede dünya haritası üzerinden ülke ülke vaka ve ölüm sayılarına ulaşılabilirken, günlük bilgiler ve tüm çalışmalar anlık olarak platforma konularak, bilgi ve tecrübe paylaşımı başkentler arasında görünür kılındı.

Kent yönetiminde sosyal belediyecilik ve halk sağlığını önceleyen anlayışla salgınla mücadelesini yürüten Başkan Yavaş’ın hayata geçirdiği bu proje aynı zamanda ortak akılla dünya başkentlerini buluşturarak rehber bir çalışma olarak da tanındı.

Kororanavirüs ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm çalışmaların da paylaşıldığı platformda şu başkentler yer alıyor:

“Atina, Bağdat, Bangkok, Banjul, Bişkek, Brüksel, Budapeşte, Buenos Aires, Bükreş, Dnipro, Doha, Guanco, İslamabad, Kanberra, Karkiv, Kiev, Lefkoşa Türk Belediyesi, Londra, Lübliyana, Maputo, Moskova, Nur- Sultan, Paris, Pekin, Priştine, Riga, Saraybosna, Sejong, Seul, Shenzhen, Singapur, Tahran, Taipei, Talin, Tiflis, Tiran, Tokyo, Tunus, Ulan Batur, Vaşington, Viyana, Zagreb.”
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