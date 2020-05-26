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Ankara Yenimahalle'de evde kalanlara motorize destek

Dünyayı sarsan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüsünün görüldüğü ilk günden beri tüm birimleriyle dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, evden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri de yalnız bırakmıyor.

Elif Duman
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Dünyayı sarsan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüsünün görüldüğü ilk günden beri tüm birimleriyle dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Yenimahalle Belediyesi, evden çıkamayan ihtiyaç sahibi aileleri de yalnız bırakmıyor.

4 bin 266 ailenin alışverişi yapıldı

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve pazar yerlerinde denetimleri aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi aileler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kadın titizliği ile çalışıyorum

Yenimahalle Belediyesinden talepte bulunan 176ailenin eczanelerden alınması gereken ilaçlarını düzenli olarak evine teslim eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 bin 266 ailenin de talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini de yaparak teslim etti. Ailelere destek olan ekibe motorize zabıta ekibinin kadın çalışanı Belkız Karataş da katıldı. Vatandaşların ilaç talebini motoruyla ışık hızında teslim eden 9 yıllık zabıta Karataş, “Böyle bir süreçte yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ilaçlarını teslim etmek manevi bir huzur veriyor. Sağlıklarını korumaları için ihtiyaçları olan ilaçları mümkün olan en kısa zamanda, hijyene ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bir kadın özeni ve titizliği ile teslim etmeye çalışıyorum. Onların teşekkür ve duaları benim için en büyük hediye” dedi.

Yaşar “İhtiyaç sahibi vatandaşı yalnız bırakmıyoruz”

Koronavirüs salgını ile mücadele etmek ve bu süreçte ilçe sakinlerinin mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Yenimahalle’de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Covid-19 salgınının ülkemizde de görüldüğü günden bu yana ilçemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Devletin yetkili kurumları tarafından virüsün yayılımını azaltmak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve çocuklarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bu zorlu süreçte Yenimahalle sakinlerinin yanında olduk. Ekiplerimiz, Mart ayından bu yana 65 yaş üstü vatandaşın ilaçlarını eczaneden teslim alıyor ve kapısında kendisine teslim ediyor. Bunun yanında evlerinden çıkamayan ve kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinleri için de alışveriş hizmeti sunarak vatandaşın ihtiyaçlarını kapısına götürüyor. Yenimahalle’de zor durumda olan vatandaşımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de barış, sevgi ve kardeşlik duygularını egemen kıldık, bu düşüncelerle birlikte mücadele ederek zor günleri kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.
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Bugün 10:28 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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