Ali Babacan'a Harry Potter Benzetmesi! MHP'li Büyükataman'dan sert Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet BÜYÜKATAMAN’ın, Ali Babacan’ın MHP Lideri Devlet BAHÇELİ’ye yönelik yakışıksız sözlerine sert açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Babacan'ın sözlerine tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Babacan'ın kullandığı dilin kendisine ait olmadığını belirtti.

"Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi Ali Babacan"

MHP'li İsmet Büyükataman yaptığı açıklamada "Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ’nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir. Kurucu kadrosunun milletle olan kavgası aleni olan, kendisi de bulduğu her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan’ın dili kendisine ait değildir. Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz.

Bu dil; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, FETÖ’nün boğazına tıkadığı dildir.

Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye’deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli’yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir.

Evelallah, yeniden sahneye sürülen bu çürük dili ait olduğu yere sokacak güce de iradeye de sahibiz. Ekranlardaki riyakâr tavırlarıyla meşhur efendisinin kötü bir taklidi olan “gül goncası”, konu Milliyetçi Hareket Partisi olduğunda hayâyı ve riyayı bir kenara bırakarak doğrudan düşman kesilmektedir. Bunun bizim için bir mahsuru bulunmamaktadır çünkü Türk milletine gizli ya da açıktan düşmanlık besleyenlere mihmandar olacak değiliz.

Milliyetçi Hareket Partisinin ve onun Sayın Genel Başkanı’nın Türk siyasetine kattıkları ve ülkemizin dünden bugüne kat ettiği mesafede oynadığı eşsiz rol; gören gözler için ortadadır. Bu, beynini kiraya verenlerin inkârla üzerini örtemeyecekleri kadar büyük bir gerçektir. Kaldı ki bir süredir Sayın Genel Başkanımıza yönelik sistemli ve tek bir merkezden yayılan saldırılar kötü niyetlilerin bu gerçeği idrakinin bir sonucudur.

Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten bugüne demokrasinin önündeki tıkaçları itina ile açmıştır. Bununla birlikte demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine de müsaade etmemeye kararlıdır.

Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine “deva” olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır.

“Türkiye’yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez.”

FETÖ’ye milyon dolarlık peşkeşi hâlâ yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz. Düşünce özgürlüğü adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vadeden Babacan’a ve bağlı olduğu bitik bataryaya Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in veciz sözünü hatırlatmak isteriz: “Türkiye’yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez.”

Sayın Bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanındadır

Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti, Cumhur İttifakı’nın iki eşit ve onurlu bileşenidir. Bununla birlikte Sayın Genel Başkanımızın defaatle ifade ettiği üzere partimiz ve AK Parti iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Sayın Bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanındadır.

"Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleye dursun"

Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleye dursun Milliyetçi Hareket Partisi gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli Bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlerde de takdirlerini ifade etmektedir.

Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini deli saçması olarak adlandırması bir meczubun bir dâhiye dil uzatmasından farksızdır."ifadesini kullandı.