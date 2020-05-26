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'1 milyon yerli yazılımcı' projesiyle OSTİM Teknik Üniversitesi dikkat çekiyor

Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "1 milyon yerli yazılımcı" projesi için OTÜSEM'in hazırladığı programlarla yazılımcı yetiştirecek.
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Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "1 milyon yerli yazılımcı" projesine bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezinin (OTÜSEM) hazırladığı program çerçevesinde yetiştirdiği yazılımcılarla katkı sağlayacak.

Söz konusu programla yazılımcı olmak isteyen bir kişiye algoritmik düşünceden veri tabanı yönetimine, bilgi güvenliğinden dijital dönüşüme kadar ihtiyaç duyacağı tüm eğitimlere modüler bir şekilde ulaşabilme imkanı sunduklarını söyledi.

Ünsal, programa katılan kursiyerlere rehberlik hizmeti vererek, bu kişilerin edinmek istedikleri meslek ve ilerlemek istedikleri alanlarla ilgili doğru donanım ve yetkinliklere sahip olmalarını sağladıklarını dile getirdi.

"Salgın dönemindeki ihtiyaçlar yazılım alanına ilgiyi artırdı"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle birtakım hizmetlere erişebilmek ve ihtiyaçları karşılayabilmek noktasında sorunlar yaşanmaya başlandığına dikkati çeken Ünsal, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgından önce de bu ihtiyaçlar vardı ama büyük bir kesim bu ihtiyaçlarını klasik yöntemler ile karşılamayı tercih ediyordu. Karşılaşılan problemler için çözüm üretmek üzere ayağa kalkan sektör öncülerinin bu dönemde yıldızlarının parlaması kaçınılmazdı. Dolayısıyla salgın dönemindeki ihtiyaçlar, arttıkça her sektöre özgü yeni, özellikle yerli ve milli yazılımlar geliştirmek, yazılım alanına ilgiyi artırdı."

Ünsal, salgın sürecinde en çarpıcı ve somut ilerlemenin özellikle dijital medya, dijital pazarlama, e-ticaret ve iletişim alanlarında kendini gösterdiğini söyledi.

Online eğitimler, sosyal medya araçlarının sektörel faaliyetlerde daha etkin kullanılması, yüz yüze gerçekleştirilemeyen ticari girişimlerin dijital ortamlara taşınması arayışlarının önem kazandığını belirten Ünsal, "Bu da web tasarımı, mobil uygulama, e-ticaret gibi alanlarda çalışan yazılımcılara olan ilgiyi artırdı. Dolayısıyla uzaktan çalışma ve işleri uzaktan yönlendirme noktasında dijital platformlar ve işletmelerin yönetim prensiplerine uygun bilişim altyapıları ve yazılım ihtiyaçları oldukça arttı." dedi.

"Yeni nesil eğitimde algoritmik düşünce becerisi önemli"Yeni nesil eğitim yaklaşımları doğrultusunda çocuklara ve gençlere algoritmik düşünce becerisi kazandırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Ünsal, "Bununla birlikte gençlerimizin dijital uygulamalara ve bilişim alanına ilgi duyuyor olması da önemli bir unsur. Hemen hemen her sektörde gelişen teknolojiler karşısında dijital dönüşüm süreçlerine ayak uydurabilmek ya da ilgilenilen meslekte uygulayabilmek için yazılım kökenli bir eğitim sürecinden geçmiş olmak bir zorunluluk değil." diye konuştu.

Ünsal, her meslek sahibinin veri tabanı yönetiminden otomasyona, bilgi güvenliğinden dijital pazarlamaya kadar ihtiyaç duyacağı birçok alanda yazılım ihtiyaçlarını karşılayabilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Bu nedenle yazılımcı kriterlerinin mesleki formasyondan çok halihazırda yürütülen ya da yürütülmek istenen meslekteki ihtiyaçlar doğrultusunda, kişinin sahip olması gereken altyapıyla ilgili olduğunu anlatan Ünsal, "Tüm bunlar da resmi bir diploma ya da akredite bir sertifikasyondan çok, ihtiyaç duyulan alanda sahip olunan bilgi ve birikimin üzerine dijital kazanımları koyabilme becerisi gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Ünsal, "Doğru yönlendirme ve doğru eğitim modelleri ile herkes kendi mesleğinin yazılımcısı olabilir ve yazılım ihtiyaçlarını çözmek için hangi bilgiyi nerde bulup nasıl uygulayacağı bilgisine ulaşabilir." dedi.

Bugün 13:41 TSİ Ankara- Teknoloji

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