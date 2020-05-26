Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:11 TSİ- Gezi Rehberi G: Bugün 14:18 TSİ

Ankara'nın Tarihi ve Turistik ilçesi Beypazarı'nda buruk bayram

Bayram sonrası kontrollü sosyal hayata hazırlanan Beypazarı'nda esnaf ve otelciler, bayramı buruk geçiriyor.
Video için play'e tıklayın

Ankara Beypazarı'nda buruk bayram. Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, yeni tip koronavirüs sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sakin bayramlarından birini geçiriyor.

Her yıl bayram tatilinde sokakları insanla dolup taşan ilçede, tarih kokan sokanlar sessizliğe teslim edildi. Bayram sonrası kontrollü sosyal hayata hazırlanan Beypazarı'nda esnaf ve otelciler, bayramı buruk geçiriyor.

İlçede otel işleten Necip Emreli, zor günlerden geçtiklerini, alınan tüm kurallara uyduklarını söyledi. Koronavirüsten kısa sürede kurtulmak için dua ettiklerini aktaran Emreli, "Burası bayram tatillerinde binlerce turisti ağırlardı, görüldüğü gibi her yer bomboş. İnşallah bu korona belasından kısa süre içinde kurtuluruz da normale döneriz. Rabbim devletimize güç versin. Süreç çok güzel yönetildi. Devletimiz, bizler için de önlemler alacaktır" dedi.

Beypazarı çarşısında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dükkanını açık tutan simitçi Mehmet Yılmaz da insanların bu yıl bayram heyecanı yaşayamadıklarını, daha güzel, sağlıklı ve huzurlu bayramları temenni ettiklerini kaydetti.

Bugün 14:11 TSİ Ankara- Gezi Rehberi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Ankara Sosyete Pazarları Yerleri ve Açık Olduğu Günler mask
Ankara Sosyete Pazarları Yerleri ve Açık Olduğu Günler
​Setur’dan Sevgililer Günü rotaları mask
​Setur’dan Sevgililer Günü rotaları
Turizmde 2019 Hedeflerine Ulaşıldı mask
Turizmde 2019 Hedeflerine Ulaşıldı
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj Sayısında 3'üncü oldu mask
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj Sayısında 3'üncü oldu
​Enuygun.com, sömestir tatiliniz için rotaları çizdi mask
​Enuygun.com, sömestir tatiliniz için rotaları çizdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi mask
Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi

GALERİ

Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara mask
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı mask
Ankara'da şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı
Balıkçı teknesinin batma anı mask
Balıkçı teknesinin batma anı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL