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Bahçeli: "Ülkücü şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Devlet Bahçeli:- "Ülkücüler, Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta tamam demeyen iman erleridir"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücülerin "Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta tamam demeyen iman erleri" olduğunu ifade etti.

Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı

Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'na kırmızı beyaz karanfil bıraktı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "2011'den itibaren, her mayıs ayının 27'sinde Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda aziz şehitlerimizi Fatihalarla anmak üzere toplanıyorduk. Bu sene KOVİD-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu anma toplantımızı mecburen sınırlı tutmak durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir"

Şehitlere olan manevi görevleri her fırsatta yerine getireceklerini belirten Bahçeli, şunları söyledi: "Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yad edeceğiz. Ülkücü şehitler yurdumuzu alçaklara uğratmayan kahramanlardır ve onlar fedakarlık burçlarıdır. Bir davaya inanan, akıl ve kalbin kenetlenmesiyle bu inancını ifa eden, hayata, hadiselere, zamanın ve tarihin ruhuna ülküleriyle bakan, bununla da kalmayıp zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Şehitlerin haklı mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: "Ülkücüler, Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta tamam demeyen iman erleridir. Türk milletinin varlığı ve bekası uğruna nice fani beden sere serpe vatan toprağına uzanmıştır. Bir hilal uğruna pek çok güneş batmıştır. Aziz şehitlerimiz candan geçmişler, vatandan vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir."

Bahçeli, Ülkücü şehitlerin Türk-İslam asırlarının gönül ve dava zirveleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır. Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir. Ülkücüler Ötüken'den atılan adıma Türk vatanında kucak açan, Söğüt'ten yapılan çağrıya yaşadıkları dönemde aynen riayet eden, tarihin nabzını damarlarındaki kanla temsil eden vakarlı ve soylu insanlardır. Ülkücü şehitler ise Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Vatan da kesinlikle bölünemeyecektir.

Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey'i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum.Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bahçeli, daha sonra şehitlerin isim ve memleketlerinin yazıldığı levhaları okudu ve inceledi.

Türkeş ve kendisi adına şehitlikte dikilen hatıra ağaçlarını da inceleyen Bahçeli, sonrasında 81 ilden getirilen toprakların yer aldığı alanı gezdi.

Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan ayrılmadan önce yol kenarına kadar yürüyerek bölgenin güvenliğini sağlayan polis ve jandarma personelinin bayramını kutladı.  

Bugün 18:18 TSİ Ankara- Siyaset

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