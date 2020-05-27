Ankara Yenimahalle hedefe kitlendi! Alt yapı için teyakkuza geçti

Yenimahalle Belediyesi, yağışlı ve soğuk geçen kış sezonunun ardından havaların ısınmasıyla birlikte alt yapı çalışmaları için ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde imar planına göre yol açma, asfalt serim, bordür, tretuvar, kaldırım, hafriyat alımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenimahalle genelinde çalışmalara hız veren ekipler; Yenimahalle merkez, Gazi Mahallesi, Batıkent, Demetevler, Şentepe, gibi birçok bölgenin yanı sıra Susuz, Ata Mahallesi ve Yakacık, Memlik, Karacakaya, Dodurga gibi ilçeye bağlı köylerin asfalt serimi ve kaldırım işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Cadde ve sokaklara detaylı bakım

2019 yılında Yenimahalle’de 64 bin metre bordür üretimi, 320 bin metrekare alan düzenleme, 35 bin metrekare tretuvar yapımı ve 150 bin metrekare yol açımı gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 hedefleri için kolları sıvadı.

Hedefler büyük

Özellikle yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yol açımı ve asfalt serim çalışmalarına ağırlık veren Yenimahalle Belediyesi, 2020 yılında; 100 bin ton asfalt serim, 60 bin metre bordür onarım, 200 bin metrekare yol açım, 70 bin metrekare tretuvar yapımı, 400 bin metreküp hafriyat alımı, 60 bin metrekare kilit taşı üretimi, 400 bin metrekare alan düzenleme, 7 bin 500 metreküp beton üretimi hedefine doğru da hızla ilerliyor.

“Yenimahalle’nin tümüne eşit hizmet götürüyoruz”

Yenimahalle’de havanın ısınması ile birlikte sürdürülen alt yapı çalışmalarına hız verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Vatandaşlarımız çamur sıkıntısı çekmesin, temiz sokakları ve yolları kullanabilsin diye ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenimahalle’nin merkezinde ne çalışma yapıyorsak en uzak köyünde ve yerleşim yerinde de aynı çalışmayı yürütüyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi alt yapı bakımında Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline getirdik. Eşit hizmet anlayışı ile temiz bir Yenimahalle için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.