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Bugün 12:01 TSİ- Ekonomi

Bakan Dönmez: "Yeni bir rekora daha imza attık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Milli Enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık."
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(İHA)

Bugün 12:01 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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