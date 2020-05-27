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Bugün 12:01 TSİ- Spor

Avrupa’nın devleri Gosens için kapışıyor

Atalanta’nın 25’lik orta sahası Robin Gosens için Avrupa’nın dev kulüpleri kıyasıya bir yarışa girdi.
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İtalya’nın Atalanta kulübünde forma giyen Alman futbolcu Robin Gosens, başarılı performansıyla Avrupa’nın dev kulüplerini peşine kattı. 2022’de Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu için Inter, Chelsea, Leicester City, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Schalke 04’ün devrede olduğu öğrenildi.

Bu sezon Atalanta forması ile toplamda 30 maça çıkan başarılı futbolcu, süre aldığı bu maçlarda 8 gol 5 de asistlik performans sergiledi. İtalya basınında çıkan haberlere göre oyuncunun ülke takımlarından Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Schalke 04’ün tekliflerine daha sıcak bakacağı iddia edildi.

(İHA)

Bugün 12:01 TSİ İHA İstanbul- Spor

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