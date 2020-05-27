Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:01 TSİ- Spor

8. Fetih Kupası yarın başlıyor

Türkiye’nin sosyal mesafeli ilk spor turnuvası ’8. Fetih Kupası’ yarın başlıyor, okçular sahaya iniyor.
mask

Türkiye’de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası ‘8. Fetih Kupası’ yarın başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda dünyada okçuluk alanında düzenlenen ilk spor müsabakası olacak. Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli okçuların da bulunduğu 128 en iyi sporcunun yarışacağı Fetih Kupası için yoğun tedbirler alındı. Milliler ‘’Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Tekrar sahalarda olmak çok heyecan verici. Bu sıkıntılı zamanlardan sonra Fetih Kupası bizler için çok büyük moral oldu’’ mesajı verdi.

DEV FİNAL 29 MAYIS’TA

Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek organizasyon; İstanbul’un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs’taki final müsabakalarıyla sona erecek. Her yıl uluslararası düzenlenen ancak bu sene pandemi nedeniyle ulusal ölçekte gerçekleştirilecek 8. Fetih Kupası’nda sporcular; geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Korona virüs tedbirleri kapsamında mücadeleler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sporcular maskeleri ile yarışma sırası bekleyecek, atışlarda ise saha yerleşiminde 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Yarışan sporcular ayrı ayrı kapılardan müsabaka yerinden ayrılacak, oklar da dezenfekte edilecek. Öte yandan ödül takdimi sırasında sporculara temas olmayacak. Protokol ödülünü sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülünü kendisi alacak.

(İHA)

Bugün 12:01 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
"Bir Paket Mutluluk" İçin Haydi Sende Oyna mask
"Bir Paket Mutluluk" İçin Haydi Sende Oyna
Takımlardan koronovirüs mücadelesine destek yağdı mask
Takımlardan koronovirüs mücadelesine destek yağdı
Ankara'da Osmanlıspor testi geçti! Yeni teknik adam Ali Güneş mask
Ankara'da Osmanlıspor testi geçti! Yeni teknik adam Ali Güneş
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara mask
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara
Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor mask
Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor
TFF’nin Kritik toplantı yarın ! mask
TFF’nin Kritik toplantı yarın !
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara

GALERİ

Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara mask
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları mask
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara mask
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL