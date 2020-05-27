Freiburg kaçtı, Frankfurt yakaladı

Bundesliga’nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Freiburg’a ağırladı. 28. dakikada konuk ekip Vincenzo Grifo’nun golüyle 1-0 öne geçerken, Frankfurt 35’te Andre Silva ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda 67’de Nils Petersen, 69’da da Lucas Höler ile üst üste goller bulan Freiburg, durumu 3-1’e getirirken Eintracht Frankfurt 79’da Daichi Kamada ile farkı 1’e indirip 82’de de Timothy Chandler ile yeniden eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 29’a çıkarırkan 14. sırada kaldı, Freiburg ise 38 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.

(İHA)