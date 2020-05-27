Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:01 TSİ- Spor

Bayern zirvede arayı açtı

Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde lider durumda bulunan Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkardı.
mask

Almanya Bundesliga’nın 28. haftasında lider Bayern Münih, 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Borussia Dortmund’a konuk oldu. Ev sahibi ekipte sezon sonunda yolların ayrılacağı açıklanan Mario Götze’nin maça yedeklerde başlaması dikkatlerden kaçmazken, yıldız oyuncu mücadeleye 80. dakikada dahil oldu. Mücadelenin 43. dakikasında Joshua Kimmich’in attığı golle soyunca odasına 1-0 önde giden Bayern Münih, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla puanını 64’e yükselten Bayern Münih, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ise 57 puanda kaldı.

(İHA)

Bugün 12:01 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
"Bir Paket Mutluluk" İçin Haydi Sende Oyna mask
"Bir Paket Mutluluk" İçin Haydi Sende Oyna
Takımlardan koronovirüs mücadelesine destek yağdı mask
Takımlardan koronovirüs mücadelesine destek yağdı
Ankara'da Osmanlıspor testi geçti! Yeni teknik adam Ali Güneş mask
Ankara'da Osmanlıspor testi geçti! Yeni teknik adam Ali Güneş
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara mask
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var” - Ankara
Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor mask
Cristiano Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor
TFF’nin Kritik toplantı yarın ! mask
TFF’nin Kritik toplantı yarın !
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı mask
Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara

GALERİ

Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara mask
Kahraman Mehmetcik Bayramı Böyle Kutladı! Ankara
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları mask
Ankaralı, sosyal mesafeyi bu çıkartmalarla koruyacak! İşte resimler ve Anlamları
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara mask
Başkent ekibinden dikkat çeken güç antrenmanı - Ankara
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı mask
Osmanlıspor Ali Güneş nezaretinde çift antrenman yaptı
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu mask
Ankara Şehir Hastanesinin Büyük Başarısı! Pandemiyle Mücadelenin Merkezi Oldu
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri mask
Ankara Büyükşehir bayramda görev başında - Foto Galeri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL