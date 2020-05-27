Almanya Bundesliga’nın 28. haftasında lider Bayern Münih, 4 puan gerisinde 2. sırada bulunan Borussia Dortmund’a konuk oldu. Ev sahibi ekipte sezon sonunda yolların ayrılacağı açıklanan Mario Götze’nin maça yedeklerde başlaması dikkatlerden kaçmazken, yıldız oyuncu mücadeleye 80. dakikada dahil oldu. Mücadelenin 43. dakikasında Joshua Kimmich’in attığı golle soyunca odasına 1-0 önde giden Bayern Münih, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla puanını 64’e yükselten Bayern Münih, zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ise 57 puanda kaldı.
Bugün 12:01 TSİ- Spor
Bayern zirvede arayı açtı
Almanya Bundesliga 28. hafta mücadelesinde lider durumda bulunan Bayern Münih, takipçisi Borussia Dortmund’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz