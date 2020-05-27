Almanya 2. Bundesliga’da alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Sandhausen, Wehen’i deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. İlk yarının uzatma bölümünde Dennis Diekmeier’in golüyle öne geçen konuk ekip, mücadele boyunca skoru korumayı başardı ve 3 puana uzandı. Wehen’de 79. dakikada ikinci sarı kartını gören Tobia Schwede, kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Wehen 28 puanla 17. sırada kalırken, Sandhausen puanını 33’e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki farkı 5’e çıkardı.
Bugün 12:01 TSİ- Spor
Almanya 2. Bundesliga: Wehen: 0 - Sandhausen: 1
Almanya 2. Bundesliga’da Sandhausen, Wehen’i deplasmanda 1-0 mağlup ederek düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz