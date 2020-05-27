Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş’ta futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli ve yöneticilere test yapılmış ve daha önce yapılan 2 ayrı testte Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Bu sonuçların ardından idmanlara ara veren siyah-beyazlılar, son yapılan testlerin tamamının negatif çıkmasıyla çalışmalarına tekrar başlamıştı. Alınan önlemler kapsamında Beşiktaş’ta yarın yeniden Covid-19 testleri yapılacak.
Bugün 12:01 TSİ- Spor
Beşiktaş’ta yarın yeni testler yapılacak
Beşiktaş’ta son yapılan korona virüs testlerinde tüm sonuçların negatif çıkmasının ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara hız kesmeden devam etmişti. Kulüp, yarın tekrar test yapılacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz