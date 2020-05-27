Feghouli’nin mutlu günü

Sar-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma heyecanını yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün dünyaya gözlerini açan bebeğine ise Mohamed ismi verdi.

Galatasaray kulübü, Feghouli için şu mesajı yayımladı:

"Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz."

(İHA)