İbrahimovic’te korkulan olmadı!

Milan’ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic’ten iyi haber geldi. Dün idmanda yaşadığı sakatlık sonra aşil tendomunun koptuğu ve futbol hayatının tehlikede olduğu iddia edilen İbrahimovic’in bugün yapılan testler sonucu durumunun o kadar da korkunç olmadığı açıklandı. Baldır kasında yaralanma tespit edilen İsveçli yıldızın tedavisine başlandığı ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
38 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra bir teste daha gireceği öğrenildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz