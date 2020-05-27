Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi

Süper Lig’de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Merkezi’nde kampa girdi. Saat 11.00’da başlayan antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, ardından dayanıklılık parkuruna geçerek idmanı tamamladı.
Öte yandan dün Fenerbahçe A takım teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio da çalışmada yer aldı.
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