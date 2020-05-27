Galatasaray’da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş’ın görevden ayrılması sonrası Sneijder’in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder’in, Real Madrid’in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.
Bugün 12:01 TSİ- Spor
Sneijder Galatasaray yolunda !
Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder’in, Fatih Terim’in yardımcısı olarak sarı-kırmızılı kulübe geri döneceği iddia edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz