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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi.