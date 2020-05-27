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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’in oynanması hakkında, "Futbol için zor bir karar verildi ama şu aşamada en doğru kararın oynamak olduğu gözüküyor" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz