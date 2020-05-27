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Ankara Serbest piyasada 27 Mayıs altın fiyatları - Haberler Ankara

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira oldu.
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Ankara Serbest piyasada altın fiyatları 371,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,70 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 469 liradan, 339 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 343 liradan, 2 bin 392 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 412 liradan, bin 196 liradan alınan Yarım Ziynet bin 206 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satılıyor.

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