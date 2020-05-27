Ankara Serbest piyasada altın fiyatları 371,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 371,70 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 469 liradan, 339 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 343 liradan, 2 bin 392 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 412 liradan, bin 196 liradan alınan Yarım Ziynet bin 206 liradan ve 598 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satılıyor.
Bugün 13:12 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:13 TSİ
Ankara Serbest piyasada 27 Mayıs altın fiyatları - Haberler Ankara
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz