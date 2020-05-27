​MediaMarkt Geri Dönüyor!Türkiye'de bir günde 78 mağazasını açıyor! Haberler Ankara

MediaMarkt Türkiye bir günde 78 mağaza açılışı gerçekleştirecek

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, COVID-19 nedeniyle teknolojiseverlere kapatmak zorunda kaldığı mağazalarını 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren tekrar açıyor! Çalışanlarının ve teknolojiseverlerin sağlığını ve konforunu ön planda tutarak gerekli tüm önlemleri alan MediaMarkt Türkiye, “Güvenle yine birlikteyiz!” diyerek ülke çapındaki tüm mağazalarında sağlıklı bir alışveriş ortamı için 3 kademeli bir hijyen planı uygulayacak.

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt Türkiye, ülkemizde etkisini gösteren COVID-19’a karşı ülke genelindeki tüm mağazalarını; çalışanlarının, müşterilerinin ve toplum sağlığını gözeterek 22 Mart gecesi itibariyle kapatma kararı almıştı. Bu süre boyunca teknolojiseverlerin elektronik ürün ihtiyacına mediamarkt.com.tr ve Çağrı Merkezinden yanıt veren MediaMarkt Türkiye, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren teknolojiseverlerle tekrar mağazalarında buluşmayı planlıyor. Ülke genelindeki tüm mağazalarını aynı gün açacak ve 12:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek olan MediaMarkt Türkiye, çalışanlarının ve teknolojiseverlerin sağlığını koruyarak, onların elektronik ürün ihtiyaçlarını en konforlu bir şekilde karşılayabilmek için “Güvenle yine birlikteyiz” diyerek çeşitli önlemler aldı. Aynı şekilde önlemler çerçevesinde mağaza içerisini de tekrar dekore eden MediaMarkt Türkiye, aldığı tedbirleri ise müşterileri, çalışanları ve mağaza içi olmak üzere 3 farklı başlık altında topladı.

Teknolojiseverler için sağlıklı ve konforlu alışveriş imkanı

Mağazada bulunabilecek müşteri sayısını, satış alanının onda biri olacak şekilde sınıflandıran MediaMarkt Türkiye, açılış ve kapanış saatlerini, mağaza giriş ve çıkış kapılarını ve alanlarını da bu doğrultuda tekrar düzenledi. Maksimum müşteri sayısını mağaza içerisindeki uyarı panolarıyla belirtecek olan MediaMarkt, çalışma saatlerini ve sağlık tedbiri uygulamalarını da bu alanlarda bildirecek. Mağaza girişlerine dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı, aynı şekilde reyonlara da el dezenfektanı koyacak, sosyal mesafe, demo ürün temizliği ve dezenfektan kullanımı için bilgilendirmeler yapacak olan MediaMarkt, çalışanları aracılığıyla da teknolojiseverlerin denemek isteyeceği demo ürünlerin dezenfekte edilmesini sağlayacak. Tüm bunlara ek olarak mağaza girişinden çıkışına kadar tüm alanlara sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar konulacak.Ürünler gün içerisinde dezenfekte edilecek, temas edilen ürün hemen temizlenecek

MediaMarkt Türkiye, mağaza içerisinde yer alan asansör veya yürüyen merdivenler için sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar bulunduracakken tüm mağazalarını sabah açılış öncesi, öğlen ve akşam saatlerinde olmak üzere 3 kere temizleyecek, mağaza içerisindeki ürünleri ise 2 saatte bir kere olmak üzere dezenfekte edecek, ürünleri reyona yerleştirdikten sonra dezenfektan ile temizleyecek ve temas edilen ürünlerin temizliğini de temasın hemen ardından gerçekleştirecek. Keza alışveriş arabalarını da günde 3 kere özel olarak temizleyecek olan MediaMarkt Türkiye, bu süreçte teknolojiseverlere sunduğu oyun alanları gibi bazı imkanlarına da hijyen gerekçesiyle bir süreliğine ara verecek.

Ürün paketleri teslimat öncesi dezenfekte edilecek

Teknolojiseverlere hijyen tedbirleri altında en konforlu alışveriş imkanını sunmayı hedefleyen MediaMarkt Türkiye, mediamarkt.com.tr ve Çağrı Merkezinden son sürat hızla hizmet etmeye devam edecekken aynı zamanda çok kanallı yönetim yapısı sayesinde web sitesinden alınan ürünlerin mağazadan teslim alınmasına da imkan tanıyordu. Mağazalarındaki “İnternet Teslimat Noktası”nda da gerekli tedbirleri uygulamaya alan MediaMarkt Türkiye, bu alanda da ürün paketlerine zarar vermeden, paketlerin dezenfektan aracılığıyla dezenfekte edilmesini sağlayacak.