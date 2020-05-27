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Son Dakika: MSÜ aday tercih işlemleri tarihi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihi belli oldu
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Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 1-26 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılacağı açıklandı.

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