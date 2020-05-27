Beypazarı camileri Cuma'ya hazırlanıyor

Beypazarı Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Cuma günü yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Beypazarı genelinde 29 Mayıs’ta ibadete açılacak camileri tek tek dolaşarak camide bulunan halı, kolon, giriş gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte etti. Çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek.
Beypazarı Belediyesi koronavirüsü salgınına karşı ibadete kapanmadan önce de camilerde dezenfeksiyon çalışması yapmıştı.
Kent genelinde toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanlar da düzenli olarak dezenfekte ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz