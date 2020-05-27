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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışını gerçekleştirileceği Demokrasi ve Özgürlükler Adasına tekne ile geldi. Erdoğan’ a, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik etti.