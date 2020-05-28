İstanbul Kapalıçarışı’da 6,7840 liradan alınan dolar, 6,7860 liradan, 7,47 alınan euro ise 7,4720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,7750 liradan, euro ise 7,4480 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları - 28 Mayıs 2020
Dolar 6,7860 liradan, euro ise 7,4720 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz