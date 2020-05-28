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Ankara ve Yurtta hava durumu - 28 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle.
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Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Bugün 09:21 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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