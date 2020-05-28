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Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 yaralı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan 2 midibüs kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan 12 kişi hastanelere kaldırıldı.
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Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim A. kullandığı 80 LC 146 plakalı midibüs ile Haşim S. yönetimindeki 01 AHN 44 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 80 LC 146 plakalı midibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara bindirerek kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan 12 tarım işçisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bugün 09:28 TSİ İHA Adana- Asayiş

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