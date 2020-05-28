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Borsa güne yükselişle başladı - 28 Mayıs 2020

Borsa, güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,66’lık yükselişle başladı. Endeks, 689,22 puanlık artışla 105 bin 642,72 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,49 değer kazandı.

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