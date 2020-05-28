Başkan Altınok kayıtsız kalmadı, şehitlerin ruhu o bahçede yaşatılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 24 Mayıs 1993'te Elazığ-Bingöl karayolunda hain teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 33 Mehmetçiğin anısına bahçesine 33 adet gül dikmek istediğini belirten Keçiörenli Gazi İsmet Güldal’ın gül fidanı talebini geri çevirmedi. Başkan Altınok, “Bingöl’de 1993 yılında alçakça şehit edilen 33 Mehmetçiğimizi bahçesinde güllerle yaşatmak isteyen Gazimiz İsmet Güldal’a bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyorum. Devletimiz, milletimiz, ezanımız, bayrağımız ve hürriyetimiz için ‘Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır’ diyerek şehadet şerbeti içen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

33 GÜL FİDANI ADRESE TESLİM EDİLDİ

Keçiören Belediyesi, 2001 yılında İzmir Menteş Kara Harp Okulu’nda eğitim sırasında gazi olan ve Keçiören Esertepe Mahallesinde ikamet eden İsmet Güldal’ın, Bingöl şehitleri anısına bahçesine dikmek için talep ettiği 33 adet gül fidanını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla adrese teslim etti. Gazi Güldal, ekiplerden teslim aldığı gül fidanlarını evinin bahçesine açtığı çukurlara dikerek, Başkan Turgut Altınok’a teşekkür etti.

“VATAN SÖZ KONUSUYSA TEK YÜREK, TEK BİLEK, TEK KALBİZ”

Şehit ve gazilerin anılarını yaşatmak için yapılacak olan her türlü faaliyete destek verdiklerini söyleyen Başkan Altınok, “Keçiören, şehit ve gazilerine sahip çıkan, onları ebediyete kadar yaşatan bir gönül derinliğine sahiptir. Bizler de bu kentin hizmetkârı olarak gönlü güzel insanlarımızla birlikte değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Vatan söz konusuysa tek yürek, tek bilek, tek kalbiz. Üniter yapımızı korumak için bir an bile tereddüt etmeden, tehdit edenlere aldırış etmeden birlik, beraberlik, dirliğimiz için kardeşliğimizi korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GAZİ İSMET GÜLDAL: GÖZ RENKLERİ FARKLI OLABİLİR AMA GÖZYAŞLARI AYNI

Gazi İsmet Güldal da, Türk bayrağının gönderden inmeyeceğini, ezanların susmayacağını, şehitlerin ölmeyeceğini, vatanın bölünmeyeceğini vurgulayarak, “Kahraman ecdadımız Çanakkale’de, Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda nasıl ki bu vatan için seve seve canını verdiyse bizler de vatanımız için şehadet şerbeti içmeye hazırız. Ülkemizde göz renkleri farklı olabilir ama gözyaşları aynıdır. Şehitlerimiz söz konusu olduğunda elini taşın altına kolan başkanımız Turgut Altınok a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.