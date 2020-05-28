Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:26 TSİ- Spor

Mete Gazoz: “Altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim”

Milli Okçu Mete Gazoz, 2021’e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda almayı hedeflediği altın madalya için bir yıl daha bekleyeceğini söyledi.
mask

Milli Okçu Mete Gazoz, bu yıl 8. kez düzenlenen Fetih Kupası’nda yarıştı. Klasik yay kategorisinde ok atan Mete Gazoz, turnuva öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, böyle bir organizasyona katılıyor olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Sporculuk kariyerimde belki de ilk defa bu şekilde bir yarışmaya katılacağım. Heyecanla bekliyorum. Biz pandemi sürecinde antrenman yaptık. Kamp ortamından neredeyse hiçbir eksik yoktu. Hedeflerim aynen devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmayı hedefliyordum. 2021’e ertelendi. Hedeflerim ve amaçlarımda erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim” şeklinde konuştu.

(Bora Akyol- Uygar Aydın/İHA)

Bugün 13:26 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Fenerbahçe’de sanal bayramlaşma töreni yapıldı mask
Fenerbahçe’de sanal bayramlaşma töreni yapıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama mask
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklama
Micic: "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var" mask
Micic: "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var"
Sneijder Galatasaray yolunda ! mask
Sneijder Galatasaray yolunda !
Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi mask
Fenerbahçe, Riva’da kampa girdi
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı mask
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara mask
Koronavirüs Etkisi Azalmaya Devam Ediyor! İşte Türkiye'de Kovid-19 rakamları! Ankara
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı mask
Konya'da feci traktör kazası! 9 kişi yaralandı
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem  mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden tıbbi atık kutulu önlem 
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar mask
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar

GALERİ

İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mask
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi mask
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi mask
Nefes kesen o anlar 3 bin 200 rakımdan böyle görüntülendi
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada mask
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı mask
E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi mask
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez görüntülendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL