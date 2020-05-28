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Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi

Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 martta ziyaretçi girişine tamamen kapatılan tarihi Kapalıçarşı’da 1 haziranda tekrar açılıyor. Dükkan sahipleri açılış öncesi son hazırlıklarını yaptığı çarşının giriş ve çıkış saatlerinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.
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Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranda kontrollü olarak eski günlerine dönüyor. Koronavirüs sebebiyle 24 martta ziyaretçi girişine kapatılan tarihi çarşıda dükkan sahipleri işyerlerinde son hazırlıklarını yapıyor. Söz konusu çalışmalar hakkında İHA’ya özel açıklama yapan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, kontrollü bir şekilde Kapalıçarşı’nın eski günlerini göreceğini belirterek, “Bu süre zarfında dezenfekte işlemleri de devam ediyor. Kapalıçarşı’da camlar açık olacak. Tarihi çarşının yapısından dolayı çarşı doğal yoldan bir havalanacak.” dedi.

"HAZİRAN AYININ ORTASINDAN SONRA TURİZM SEKTÖRÜNÜN HAREKETLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çarşının kapalı olduğu süre zarfında sürekli dezenfekte ve temizlik işlemlerinin sürdüğünü belirten Kurtulmuş, “Son derece dikkat edilerek bu çalışmaları gerçekleştirdik. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edilerek faaliyete başlayacağız. Çarşının içinde sosyal mesafe uyarıları bulunuyor. Kapı girişlerinde sıkı önlemler alacağız. Kiracıların bakanlık müdahalesiyle üç ay öteleme ve altı ay kira alımı şeklinde düzenleme oldu. Bu süreçte ekonomik olarak bir kayıp söz konusu olmuştur. Haziran ayının ortasından sonra turizm sektörünün hareketleneceğini düşünüyorum. Bu süreçte turistlerin tekrar ülkemizi ziyaret edeceğimize inanıyorum. Kapalıçarşı’nın aylık ziyaretçi sayısı 3,5 milyon kişi. Geçen sene yıllık 42 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmıştı. Bu sene 43 milyon ziyaretçi hedefimiz vardı. Tekrar aynı sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Çalışma saatlerinin 10.00 ile 16.00 saatleri arası olacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Pazar günleri zaten kapalıyız. Haftasonu kısıtlama olmadığı takdirde cumartesi günleri de açık olacağız” ifadelerini kullandı.

Hırsızlık yaşanmaması için ekstra önlemler alındı

Türkiye altın piyasasının en hareketli yerlerinden Kapalıçarşı’da koronavirüs sebebiyle kapalı olan dükkanların korunması için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. 24 saat canlı kamera sistemi ve detektörlerin haricinde polisler de olası bir hırsızlık yaşanmaması için güvenliğe destek verdi.

(Uğur Çetin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Bugün 13:36 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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