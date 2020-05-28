Serbest piyasada altın fiyatları - 28 Mayıs 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 375,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376 liradan, 2 bin 477 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 498 liradan, 343 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 347 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 440 liradan, bin 210 liradan alınan Yarım Ziynet bin 220 liradan ve 605 liradan alınan Çeyrek Ziynet 610 liradan satılıyor.