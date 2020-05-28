Siyah-beyazlı kulüpten, konu hakkında "27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir" açıklaması yapıldı.
Bugün 14:21 TSİ- Spor
Beşiktaş’ta testler negatif çıktı
Beşiktaş Kulübü, futbol takımına yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz