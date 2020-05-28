Başkent ekibi tempo düşürdü

Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-sarılı ekip 27 dakikalık dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci etabında yarı sahada oyuna geçen oyuncular yine yaptıkları 27 dakikalık dayanıklılık koşusunun ardından açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. 1 saat 55 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Mertan Caner Öztürk ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılmazken ağrıları azalan kaleci Santiago Mele takımla çalıştı.