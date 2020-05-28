Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki antrenmana oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-sarılı ekip 27 dakikalık dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenmanın ikinci etabında yarı sahada oyuna geçen oyuncular yine yaptıkları 27 dakikalık dayanıklılık koşusunun ardından açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı. 1 saat 55 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan Mertan Caner Öztürk ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılmazken ağrıları azalan kaleci Santiago Mele takımla çalıştı.
Bugün 14:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:28 TSİ
Başkent ekibi tempo düşürdü
Her gün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren başkent ekibi bugün tek antrenman yaptı.
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