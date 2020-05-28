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Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun’da 668 litre sahte içki ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
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İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan iş yerine düzenlenen baskında, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Öte yandan İskenderun’da söz konusu yakalama ile birlikte bu yılın ilk 5 ayında düzenlenen sekiz ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin lira olan toplam 10,5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve hammaddeye de el konuldu. Bu operasyonlarda ele geçirilen alkollü içkilerin büyük çoğunluğunu halk arasında “boğma rakı” tabir edilen içki oluşturdu. Bunların yanı sıra ele geçirilenler arasında yurt dışı menşeli olan ve üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü bulunmayan şişelenmiş alkollü içecekler de yer aldı. Operasyonlarla ilgili açılan soruşturmalar devam ederken, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)

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